Талгат Мусабаев обсудил в Алматы проблемные вопросы космической науки

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Талгат Мусабаев в ходе поездки в г. Алматы встретился с учеными, руководством и сотрудниками организаций, занимающихся научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственно-хозяйственной деятельностью в области космических исследований и технологий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

В их числе такие флагманы отечественной аэрокосмической промышленности, как Национальный центр космических исследований и технологий, Институты Космической техники и технологий, Космических исследований, Ионосферы и Астрофизического института имени В.Г.Фесенкова.

Сенатор ознакомился с состоянием работ в области прикладных исследований дальнего и ближнего космоса, изучения Земли из космоса, состоянием проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке космической техники и технологий.

По информации руководства Национального центра космических исследований и технологий, 35% его сотрудников - молодые специалисты. В связи с этим, особое внимание Талгат Мусабаев уделил вопросам поддержки молодых ученых.

Во время совещания также были обсуждены перспективные направления космической отрасли, проблемы дефицита финансирования космической науки, кадрового обеспечения отрасли, а также необходимость усиления мер социальной поддержки работников научной сферы.