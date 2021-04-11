Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Талгат Мусабаев: Главный фактор успешной работы космической отрасли - это люди

    11 Апреля 2021, 10:54

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании научно-практической конференции в честь 60-летия первого полёта человека в космос, которая состоялась в городе Байконуре, выступил депутат Сената Парламента РК, летчик-космонавт Талгат Мусабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выступая перед участниками конференции, сенатор Талгат Мусабаев подчеркнул, что полёт человека в космос - это событие всемирного значения. В связи с этим особенно важно, что произошло это на казахстанской земле.

    «Мы, казахстанцы, чувствуем особую гордость и ответственность за успешную работу Байконура и за развитие космических проектов на благо всего человечества. Казахстан идёт по-своему, непростому пути освоения космоса. Наша страна сделала огромный шаг в развитии высокотехнологичного и наукоёмкого сектора экономики - космической отрасли», - подчеркнул Талгат Мусабаев.

    Сенатор рассказал, что на сегодня в нашей стране уже введены в эксплуатацию две системы орбитальных группировок космических аппаратов Казахстана. Открыты такие специализированные предприятия, как Национальный центр космических исследований и технологий, казахстанско-российское предприятие «Байтерек» и другие.

    Однако, по словам сенатора, в отрасли существуют и проблемы. Талгат Мусабаев отметил, что сейчас высоки риски потери высококвалифицированных специалистов. Он считает, что уже начала разрушаться созданная раннее система управления космической отраслью и, в частности, система подбора и расстановки кадров, отмечается в релизе пресс-службы Сената.

    «Хочу еще раз сказать о главном факторе успешной работы космической отрасли. Это люди, специалисты. Без моих коллег, соратников, которые вместе прошли все трудности создания казахстанской космической отрасли, ученых, молодых специалистов, устремленных в космос, ничего бы не получилось», - сказал Талгат Мусабаев.

    Как сообщалось, в пленарном заседании конференции, приняли участие Премьер-Министр страны Аскар Мамин, руководитель Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрскок, космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев, Айдын Аимбетов и Мухтар Аймаханов.

    Поздравляя с наступающим праздником 12 апреля, Талгат Мусабаев сказал: «Поздравляю с юбилейным днем космонавтики всех моих коллег, друзей по космосу со всего мира, жителей и специалистов космического комплекса «Байконур», наших казахстанских работников космической отрасли, отечественных космонавтов Токтара Аубакирова, Айдына Аимбетова и особенно Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, который первым проложил дорогу в космос своей стране – Республике Казахстан».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Втрое сократилось количество предприятий по производству муки в Казахстане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане