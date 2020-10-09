Талгат Мусабаев будет наблюдать за президентскими выборами в Таджикистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 октября депутат Сената Талгат Мусабаев примет участие в работе группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт палаты Парламента Казахстана.

В составе группы наблюдателей сенатор планирует встретиться с руководителями обеих палат Маджлиси Оли (Парламента) Таджикистана. Ход электоральной кампании и готовность страны к президентским выборам будет обсужден с председателем Центральной комиссии по выборам и референдумам. Также запланированы встречи с руководителями предвыборных штабов кандидатов в Президенты.

Работа в качестве наблюдателя Талгата Мусабаева начнётся 11 октября с открытия избирательных участков в Душанбе и посещения пунктов для голосования. После закрытия избирательных участков представители Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ соберутся на итоговое совещание. Своё заключение наблюдатели озвучат на следующий день после выборов на итоговой пресс-конференции.