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    Талгат Мухтаров освобожден от должности завотделом Совбеза РК

    16 Января 2020, 17:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мухтаров Талгат Сабитович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Мухтаров Талгат Сабитович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Отставки Другие государственные органы Первый Президент - Елбасы
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