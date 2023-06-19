Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На должность руководителя Управления энергетики и водоснабжения Алматы назначен Талгат Малыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Талгат Малыбаев родился 20 декабря в 1987 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский Государственный технический университет по специальности «Транспорт».

Свою трудовую деятельность начал в 2010 году в качестве специалиста Департамента стратегии и бюджетного планирования АО «Агро-Консалтинг- К» г. Караганда.

В разные годы работал в строительных компаниях, также занимал руководящие должности в ТОО «Алматинские тепловые сети» города Алматы, АО НК СПК «Жетысу» Алматинской области.

До назначения работал руководителем группы реализации базового направления повышения качества услуг ЖКХ АО «Центр развития города Алматы».