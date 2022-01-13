+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Талгат Калиев высказался о моратории на повышение зарплат чиновников и депутатов

13 Января 2022 15:15
Поделиться:
Талгат Калиев высказался о моратории на повышение зарплат чиновников и депутатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев высказался о пятилетнем моратории на повышение заработных плат чиновников и депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
С 1 января зарплата педагогов увеличилась еще на 25%
Продолжится ли сокращение госслужащих в Казахстане Глава государства поручил увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2022 году

«Сегодня есть разрыв между богатыми и бедными, теми, кто получает высокую зарплату и теми, кто получает низкую. Я думаю, Президент Касым-Жомарт Токаев принял это решение с точки зрения этической. Не имеют права министры получать слишком высокие зарплаты и регулярно себе их повышать в тот период, когда есть крайне низко оплачиваемые профессии. И это решение было принято в целях преодоления этого разрыва», - сказал он после заседания членов Национального совет общественного доверия (НСОД) в Нур-Султане.

При этом Т. Калиев считает, что это не должно касаться рядовых госслужащих, их зарплаты необходимо повышать, а для талантливых руководителей нужно предусмотреть систему премий и бонусов.

«Если они способны достичь значительных изменений в своей отрасли, то народ не будет возражать против того, чтобы эти талантливые руководители получали бонусы, но если они не способны достигать, то премировать и бонусы выплачивать не за что», - добавил он.

Калиев также выразил мнение, что население не должны волновать персоналии ни премьер-министров, ни министров. Для народа должны быть созданы все условия для самореализации, для занятия бизнесом, реализации права на труд, должны быть комфортные цены, комфортный уровень заработных плат.

Напомним, Глава государства объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат членам Правительства, депутатам и акимам регионов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Нацсовет   #Госслужба  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
С 1 января зарплата педагогов увеличилась еще на 25%
Продолжится ли сокращение госслужащих в Казахстане
Глава государства поручил увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2022 году
Популярное
1 Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
2 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
3 Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
4 Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
5 Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
6 Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Читайте также
Предприниматели должны помочь в восстановлении разрушенных зданий – Исламбек Салжанов
Госаппарат должен работать на результат, а не на показатели и индикаторы - Талгат Калиев
Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив