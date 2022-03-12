Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Талдыкорганский учитель обратился в полицию за нецензурную брань ученика на уроке

    12 Марта 2022, 13:41

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки прокомментировало случай, произошедший 11 марта в школе № 4 города Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    «11 марта на уроке биологии ученик 2005 года рождения разговаривал с педагогом на повышенных тонах, выражаясь нецензурной бранью. Учитель обратилась с заявлением в управление полиции города Талдыкоргана. В настоящее время в отношении школьника составлен административный протокол по статье 434 части первой КоАП РК «Мелкое хулиганство». Решение будет принимать Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области.

    Напомним, что за действия несовершеннолетних детей предусмотрена ответственность родителей.

    В связи с этим возбуждено административное производство по привлечению к ответственности родителей школьника. В установленном порядке также будет рассмотрен вопрос о постановке школьника на учет и оказании ему психологической помощи.

    Такое отношение к педагогам неприемлемо и будет пресекаться. Важно, чтобы не только учителя, но и родители проводили беседы с детьми о том, как необходимо вести себя в обществе», - говорится в сообщении пресс-службы МОН РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Происшествия МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске