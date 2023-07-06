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    Талдыкорганский морг оштрафовали на 5,5 млн тенге

    6 Июля 2023, 03:45

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Впечатляющий штраф выписали моргу Талдыкоргана. Учреждению придется заплатить больше 5,5 миллионов за несоблюдение санитарных норм. Вопиющие нарушения выявили после скандального видео в соцсетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.

    Бурное негодование пользователей послужило поводом для проведения проверки. Посетив морг, сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля оказались шокированы.

    В учреждении царила полнейшая антисанитария. А само здание и оборудование находились в плачевном состоянии. Специалисты составили протокол, выписали руководству штраф и потребовали как можно скорее устранить все нарушения. «Несоблюдение санитарных норм, в том числе и несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима в здании. Также здание считалось очень старым. Помимо этого, канализационные трубы не соответствовали нормам. После выявления таких нарушений специалисты нашего управления выписали штраф руководству данного филиала в размере 1600 МРП», - сообщила пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области Алия Шагиахмет.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК Талдыкорган
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