Тактику поисков пятилетней девочки поменяли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Поисковые мероприятия пятилетней девочки продолжаются в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в полиции, тактика поисковых мероприятий поменялась с учетом рекомендаций специалистов.

«Поиски проводятся в режиме тишины с учетом особенностей ребенка. Направление прочесывания местности поменялось. Если ранее обследование территории шло вдоль русла реки Тобол, то теперь идет от Тобола по направлению к поселку Жамбыл», - пояснили в ведомстве.

Ночью на месте работали специальные подразделения с тепловизорами, применялась тактика разведки.

«С утра возобновился облет зоны поиска, которая расширилась до 100 километров в четырех направлениях. В поисках продолжают участвовать волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, ПС ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов», - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области разыскивают ушедшую из дома 7 августа пятилетнюю девочку. К работе подключили свыше 500 полицейских, вертолеты, кукурузник, а также военнослужащих Нацгвардии и погранвойск.









Тысячи людей ищут девочку на близлежащих улицах к поселку Джамбул.

В Костанае в рамках поисковых работ пропавшей пятилетней Мадины принято решение на разных участках кукурузного поля оставлять воздушные шары, куда будут привязаны вода и перекус.

Нейропсихолог дала рекомендации для участвующих в поиске девочки. Накануне вечером к поискам пропавшей также подключили мотодельтаплан.



Фото: ДП Костанайской области



