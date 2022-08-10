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    • Тактику поисков пятилетней девочки поменяли в Костанае

    10 Августа 2022 13:02

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Поисковые мероприятия пятилетней девочки продолжаются в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в полиции, тактика поисковых мероприятий поменялась с учетом рекомендаций специалистов.

    «Поиски проводятся в режиме тишины с учетом особенностей ребенка. Направление прочесывания местности поменялось. Если ранее обследование территории шло вдоль русла реки Тобол, то теперь идет от Тобола по направлению к поселку Жамбыл», - пояснили в ведомстве.

    Ночью на месте работали специальные подразделения с тепловизорами, применялась тактика разведки.

    «С утра возобновился облет зоны поиска, которая расширилась до 100 километров в четырех направлениях. В поисках продолжают участвовать волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, ПС ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов», - добавили в полиции.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области разыскивают ушедшую из дома 7 августа пятилетнюю девочку. К работе подключили свыше 500 полицейских, вертолеты, кукурузник, а также военнослужащих Нацгвардии и погранвойск.



    Тысячи людей ищут девочку на близлежащих улицах к поселку Джамбул.

    В Костанае в рамках поисковых работ пропавшей пятилетней Мадины принято решение на разных участках кукурузного поля оставлять воздушные шары, куда будут привязаны вода и перекус.

    Нейропсихолог дала рекомендации для участвующих в поиске девочки. Накануне вечером к поискам пропавшей также подключили мотодельтаплан.


    Фото: ДП Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #Видео #Регионы #Общество
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