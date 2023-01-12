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    Таксисты бесплатно возят в мороз жителей Шымкента

    12 Января 2023, 01:04

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Жители Шымкента запустили акцию из-за резкого похолодания. Водители такси в морозные дни возят людей бесплатно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

    Один из жителей города Нариман Ахметов вместе с друзьями по возможности довозят людей до дома и помогают тем, кто оказался в сложной ситуации на улице.

    «Самое главное помогать людям, для шымкентцев зима выдалась суровая. Нужно помогать людям. Если денег нет, то довожу граждан бесплатно», - говорит водитель такси Нариман Ахметов.

    За несколько дней Нариман и его друзья подвезли десятки человек.

    Также работникам коммунальных служб города раздают горячий чай, теплые напитки, бауырсаки.

    Ранее сообщалось, что в Карагандинской области с наступлением морозов запустили благотворительную акцию «Бесплатное такси». Ее организовали мечети региона, поддержали автовладельцы и АЗС.

    Такую же акцию организовали и в Астане. Меценаты бесплатно развозят людей в мороз и обеспечивают горячим обедом работников коммунальных служб.

    Фото: otyrar. kz
    Шымкент Общество Волонтёрство
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