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    Таксиста убили в Караганде, подозреваемый задержан

    30 Октября 2022, 13:43

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде подозреваемого в убийстве таксиста задержали полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    27 октября около 17 часов в дежурную часть Кировского отдела полиции УП Караганды поступило сообщение: на пустыре по улице Учительская с множественными ножевыми ранениями обнаружен труп 59-летнего мужчины. На место прибыли следственно-оперативные группы ДП области и УП города. Полицейские установили, что потерпевший занимался частным извозом.

    По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 части 1 УК РК «Убийство».

    В ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий сотрудниками криминальной полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 25-летний житель города. Он признался, что во время конфликта, возникшего из-за оплаты за проезд, нанес потерпевшему ножевые ранения. Затем угнал такси и оставил за переездом в районе ЖБИ. Орудие преступления – нож - изъято.

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Происшествия
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