Таксист ударил ножом мужчину в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае конфликт между двумя мужчинами, одним из которых оказался таксистом, закончился ножевым ранением, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«В пресс-службе ДП Костанайской области пояснили, что сегодня из района Центрального рынка в больницу был доставлен мужчина с ножевым ранением. Данный факт был зарегистрирован. В рамках проведенной проверки полиция выяснила, что ранение потерпевшему нанес водитель такси на почве возникшего конфликта», - сообщили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 106 УК РК. В настоящее время принимаются меры для установления всех обстоятельств произошедшего.