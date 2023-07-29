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    18:23, 28 Июль 2023 | GMT +6

    Таксист ударил ножом мужчину в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае конфликт между двумя мужчинами, одним из которых оказался таксистом, закончился ножевым ранением, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    «В пресс-службе ДП Костанайской области пояснили, что сегодня из района Центрального рынка в больницу был доставлен мужчина с ножевым ранением. Данный факт был зарегистрирован. В рамках проведенной проверки полиция выяснила, что ранение потерпевшему нанес водитель такси на почве возникшего конфликта», - сообщили в ведомстве.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 106 УК РК. В настоящее время принимаются меры для установления всех обстоятельств произошедшего.


    Теги:
    Костанай Костанайская область Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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