13 Октября 2022, 13:43

Таксист сбывал наркотики в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распространял наркотики житель столицы на арендованной машине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники столичной полиции ликвидировали каналы сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Задержали нарушителя стражи порядка в результате комплекса оперативно–следственных мероприятий в рамках ОПМ «Карасора».

«По улице Капал задержали 20-летнего водителя такси автомашины Lada Granta. Чтобы не привлекать лишнего внимания, молодой человек арендовал автомобиль. В ходе обыска, в салоне под водительским сиденьем было обнаружено 35 полиэтиленовых пакетов с наркотиками каннабисной группы, приготовленных к реализации. Общий вес составил около 200 грамм», - сообщили в полиции.

Также по проспекту Тауелсиздик полицейские задержали 29-летнего водителя автомашины Toyota Brevis. При осмотре в салоне машины и под поликом в багажнике стражи порядка обнаружили полиэтиленовые пакеты мефедроном, весом 190 грамм. При проведении спецоперации полицейские изъяли более 1000 разовых доз наркотиков.

Задержанные дали признательные показания. По данным фактам проводятся досудебные расследования по статье 297 ч.3 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере». Подозреваемые водворены в ИВС ДП. Устанавливаются другие соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.

Фото: polisia.kz