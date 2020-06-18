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Таксист «под кайфом» вез пассажиров в СКО

18 Июня 2020 10:24
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Таксист «под кайфом» вез пассажиров в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали мужчину, который сел за руль в наркотическом опьянении и вез пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 43-летнего неоднократно судимого жителя села Новоишимское района им.Г.Мусрепова остановили на выезде из Петропавловска. В салоне машины находились три пассажира, двое из которых нашли водителя через интернет.

«При проведении осмотра в подлокотнике между двумя передними сидениями полицейские обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала общий вес изъятого зелья - 220 граммов. Водитель спокойно и обстоятельно пояснил, что употребил марихуану, прежде чем взять попутчиков», - рассказали в пресс-службе.

Водителя арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет.

«Это четвертый случай с начала года в Северном Казахстане, когда полицейские задерживают водителей, управляющих транспортом в состоянии наркотического опьянения», - добавили в пресс-службе.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Олеся Жуковень

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