Таксист довез гражданина Германии из аэропорта Алматы в гостиницу за 45 тысяч тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские установили таксиста, который довез гражданина Германии из аэропорта Алматы в гостиницу за 45 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

18 апреля в Линейный отдел полиции обратился 43-летний гражданин Германии, прибывший рейсом авиакомпании Lufthansa сообщением Франкфурт-Алматы, с просьбой принять меры в отношении неустановленного водителя такси, который отвез его из аэропорта до гостиницы по умышленно завышенной цене – 45 000 тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские быстро установили личность водителя частного такси. Им оказался 45-летний житель города. Мужчина предлагал услуги такси и, назойливо приставая, ввел в заблуждение иностранного гражданина, взяв завышенную плату за поездку с международного аэропорта Алматы до одной из гостиниц города, расположенной по улице Кунаева.

Водитель такси возместил ущерб в полном объеме. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 449 КоАП РК «Приставание в общественных местах».

В свою очередь, иностранец поблагодарил сотрудников транспортной полиции за высокий профессионализм и за оказанную помощь в возврате его денежных средств.

В полиции напомнили, что с начала года на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны за различные административные правонарушения к ответственности привлечены 15 970 граждан, в том числе за приставание в общественных местах – 880 лиц, из них 243 – нелегальные таксисты.



