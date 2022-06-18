Такой светлой ауры, как в акушерстве, нигде нет- врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Индира Кемалова врач-акушер гинеколог родильного отделения городского роддома №4 города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Окончив колледж по специальности «акушерство» Индира Кемалова начинала практику в терапевтическом профиле. После дорога жизни привела молодого специалиста в онкогинекологию.

«Я продолжила обучение в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Мой врачебный путь начался с должности ординатора отделения патологии в родильном доме №4. Я не из династии медиков. Профессию выбирала сама. Захотела пойти в медицину. После стажировки в онкогинекологии я поняла, что это не мой профиль. Такой светлой ауры, как в акушерстве нигде нет. Это не передать словами: слезы радости, женщины и дети, сопереживание, адреналин», - поделилась Индира Берикбаевна.

В рабочие будни у нашей героини, в сутки 15-20 родов, из них 3-4 операции.

«Помню свою первую операцию кесарево сечение, это было в 2011 году. Я вышла из операционной с непередаваемыми ощущениями - эмоции зашкаливали. У нас была хорошая школа, молодых врачей долго готовили, по началу мы долгое время ассистировали, а потом уже оперировали сами. Работа в родильном блоке требует от врача скоординированности, профессионализма, глубоких знаний в области акушерства, реаниматологии и неонатологии»,- добавила она.

За 14 лет практики в акушерстве Индира Кемалова получила высшую квалификационную категорию, дополнительно обучилась и принимает в кабинете УЗИ.