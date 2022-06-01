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    Такие уголовные дела невозможно завершить за полгода - Генпрокуратура о январских событиях

    1 Июня 2022, 18:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По январским событиям в Алматы зарегистрировано больше 1,5 тыс. поврежденных объектов. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Судами тщательно изучаются все детали и обстоятельства совершенного преступления. Все эти процедуры необходимы для вынесения справедливого судебного акта», - сказал Елдос Килымжанов.

    Представитель Генпрокуратуры отметил, что по поручению Главы государства продолжается работа по установлению всех причин и деталей январских событий. Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма.

    «По своей специфике они очень сложные в плане расследования и доказывания не только для нашей страны, но и за рубежом. На практике за три месяца или полгода завершить такие уголовные дела невозможно», - подчеркнул Елдос Килымжанов.

    Он также добавил, что зарегистрировано свыше 1,5 тыс. поврежденных объектов. По каждому проводили осмотр, изымали вещественные доказательства, проводили экспертизы по оценке материального ущерба.

    «По делам признаны больше 1 тыс. подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое», - добавил Елдос Килымжанов.

    Ранее Генпрокуратура РК сообщала, что по январским событиям осуждены б олее 330 лиц.

    Кадр из видео

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Алматинская трагедия
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