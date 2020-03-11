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Таиланд отменяет визы для Казахстана и других стран из-за коронавируса

11 Марта 2020 16:23
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Таиланд отменяет визы для Казахстана и других стран из-за коронавируса

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ – В среду министр внутренних дел Таиланда заявил, что страна отменила выдачу виз по прибытии для 18 стран, включая Казахстан, для предотвращения распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

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Ранее граждане 18 стран и территорий могли использовать свои паспорта или проездные документы для подачи заявления на визу по прибытии на иммиграционных пунктах Таиланда.

В список 18 стран вошли - Болгария, Бутан, Китай (включая Тайвань), Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Республика Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Республика Вануату.

Министр также добавил, что освобождение от виз будет отменено для граждан Южной Кореи, Италии и Гонконга.


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Ключевые слова: МИД РК, Туризм, Пневмония в Китае,
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