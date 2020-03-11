Таиланд отменяет визы для Казахстана и других стран из-за коронавируса

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ – В среду министр внутренних дел Таиланда заявил, что страна отменила выдачу виз по прибытии для 18 стран, включая Казахстан, для предотвращения распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Ранее граждане 18 стран и территорий могли использовать свои паспорта или проездные документы для подачи заявления на визу по прибытии на иммиграционных пунктах Таиланда.

В список 18 стран вошли - Болгария, Бутан, Китай (включая Тайвань), Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Республика Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Республика Вануату.

Министр также добавил, что освобождение от виз будет отменено для граждан Южной Кореи, Италии и Гонконга.