Таиланд отменил требование вакцинации от COVID-19 для туристов

АММАН.КАЗИНФОРМ – Власти Таиланда отменили ранее введенное правило, требующее от прибывающих из-за рубежа предъявить доказательство вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В субботу Управление гражданской авиации Таиланда объявило о новых мерах, требующих от иностранных туристов предъявить доказательство вакцинации от Covid-19 или подтверждение выздоровления перед посадкой на рейсы.

Между тем, уже через два дня после этого, в понедельник, власти ввели новое правило, согласно которому прибывающим больше не нужно предъявлять доказательства вакцинации. Принятое решение министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул объяснил достаточным уровнем иммунизации в Китае и во всем мире.

«Группа экспертов в области здравоохранения согласилась отменить новое правило, потому что глобальной иммунизации против вируса достаточно. Предъявление свидетельства о вакцинации было бы громоздким и неудобным, поэтому группа решила, что в этом нет необходимости», - отметил министр, добавив, что непривитым посетителям также будет разрешен въезд без ограничений.

Несмотря на отмену, по новым правилам путешественники, прибывающие из стран, в которых действуют антиковидные ограничения, по-прежнему должны приобретать медицинскую страховку, сообщает The National News.

Туристы, которые не смогут вернуться в свою страну, если они заразятся коронавирусом во время пребывания в Таиланде, должны иметь при себе сумму, достаточную для покрытия лечения - не менее 10 тысяч долларов США на время поездки, а также средства на дополнительные 7 дней.

Студенты и бизнесмены могут быть освобождены от этого требования, если они смогут доказать, что принимающая сторона покроет расходы на любое необходимое лечение во время их посещения государства в Юго-восточной Азии.

Новые правила не применяются к путешественникам в возрасте до 18 лет, самим гражданам Таиланда и лицам с транзитной визой.

Летающим в Таиланд авиакомпаниям было предложено обеспечить, чтобы на рейсах прибывающие в страну туристы носили маски и сохраняли бдительность в отношении здоровья пассажиров на борту. Все путешественники, у которых в пути появятся симптомы COVID-19, будут проходить тестирование при посадке.

Таиланд, одно из самых популярных туристических направлений в Азии, сегодня переживает наплыв посетителей. В ноябре в стране зафиксирована отметка в 1,75 миллиона туристов, что в четыре раза больше, чем за весь предыдущий год, когда были ограничены полеты и прибытие туристов из-за рубежа. Пик курортного сезона в Таиланде приходится на период с ноября по начало апреля.

Сейчас страна готовится к наплыву туристов после ослабления Китаем антиковидных ограничений, последовавшего после трех лет строгой нулевой политики к COVID-19.

Китай имел решающее значение для туристического сектора Таиланда, до пандемии на китайских туристов приходилось около четверти ежегодного туристического потока. Министр здравоохранения Таиланда отметил, что правительство в этом году ожидает 7-10 миллионов туристов из Китая.

Фото: The National News



