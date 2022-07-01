Таиланд отменил систему Thailand Pass и обязательные медстраховки

БАНГКОК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Власти Таиланда с пятницы упразднили для всех путешественников систему Thailand Pass, в которую загружалась необходимая для въезда в королевство информация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, требование медицинской страховки с покрытием в размере $10 тыс. для лечения коронавируса больше не является обязательным. Между тем, местные власти настоятельно рекомендуют иметь при себе страховой полис.