Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну

БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от коронавируса для посещения королевства. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его словам, министерство здравоохранения приняло решение отменить проверку сертификатов о вакцинации «перед въездом в страну на всех рейсах». «[Решение] вступает в силу сегодня», - приводит его слова издание Thai Rath. Он обратил внимание на то, что во всем мире иммунизация проводится в достаточном объеме.

Заявление было сделано в столичном аэропорту Суваннапхум, где Чарнвиракул вместе с министром транспорта Саксаямом Чхидчобом, а также министром туризма и спорта Пипатом Ратчакитпраканом встречали первых путешественников из Китая. Группа из 269 человек прибыла рейсом авиакомпании Xiamen Airlines. В Управлении по туризму Таиланда рассчитывают, что по итогам года королевство посетят 5 млн путешественников из Китая. В 2019 году, до пандемии коронавируса, в Таиланде побывали 11 млн китайских туристов.

«Спорное предложение Минздрава Таиланда, которое реализовал авиационный регулятор, оказалось немного поспешным, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. - Представители турбизнеса обратились к властям о пересмотре предложенных Минздравом условий для въезда в Таиланд, которые неминуемо привели бы к уменьшению пассажиропотока и возможному крушению плана по полному восстановлению туристической отрасли после пандемии коронавируса». «После совещания всех заинтересованных сторон было принято абсолютно понятное и логичное решение об отмене ранее предложенных изменений, что вызвало бурную реакцию одобрения местного туристического бизнес сообщества и самих путешественников», - добавил он.

Управление гражданской авиации Таиланда ранее объявило о возвращении с 9 по 31 января требования предъявлять всеми прибывающими в королевство лицами старше 18 лет сертификатов о полной вакцинации от COVID-19. Кроме того, путешественники могли предъявить медицинскую справку о выздоровлении, полученную не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвод с указанием причин. Вместе с тем туристы, у которых нет указанных документов, могли в случае необходимости пройти тестирование на наличие инфекции по прибытии в Таиланд.

Фото: EPA-EFE/ DIEGO AZUBEL