Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну

    9 Января 2023, 14:43

    БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от коронавируса для посещения королевства. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По его словам, министерство здравоохранения приняло решение отменить проверку сертификатов о вакцинации «перед въездом в страну на всех рейсах». «[Решение] вступает в силу сегодня», - приводит его слова издание Thai Rath. Он обратил внимание на то, что во всем мире иммунизация проводится в достаточном объеме.

    Заявление было сделано в столичном аэропорту Суваннапхум, где Чарнвиракул вместе с министром транспорта Саксаямом Чхидчобом, а также министром туризма и спорта Пипатом Ратчакитпраканом встречали первых путешественников из Китая. Группа из 269 человек прибыла рейсом авиакомпании Xiamen Airlines. В Управлении по туризму Таиланда рассчитывают, что по итогам года королевство посетят 5 млн путешественников из Китая. В 2019 году, до пандемии коронавируса, в Таиланде побывали 11 млн китайских туристов.

    «Спорное предложение Минздрава Таиланда, которое реализовал авиационный регулятор, оказалось немного поспешным, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. - Представители турбизнеса обратились к властям о пересмотре предложенных Минздравом условий для въезда в Таиланд, которые неминуемо привели бы к уменьшению пассажиропотока и возможному крушению плана по полному восстановлению туристической отрасли после пандемии коронавируса». «После совещания всех заинтересованных сторон было принято абсолютно понятное и логичное решение об отмене ранее предложенных изменений, что вызвало бурную реакцию одобрения местного туристического бизнес сообщества и самих путешественников», - добавил он.

    Управление гражданской авиации Таиланда ранее объявило о возвращении с 9 по 31 января требования предъявлять всеми прибывающими в королевство лицами старше 18 лет сертификатов о полной вакцинации от COVID-19. Кроме того, путешественники могли предъявить медицинскую справку о выздоровлении, полученную не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвод с указанием причин. Вместе с тем туристы, у которых нет указанных документов, могли в случае необходимости пройти тестирование на наличие инфекции по прибытии в Таиланд.

    Фото: EPA-EFE/ DIEGO AZUBEL
    Туризм Коронавирус в мире Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вопрос на особом контроле – МИД о поисках пропавших в Таиланде казахстанцев
    Таиланд отменил требование вакцинации от COVID-19 для туристов
    Китай снимает карантинные ограничения на границе с Казахстаном
    Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах из-за роста заболеваемости COVID-19
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров