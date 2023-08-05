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    Таэквондисты принесли Казахстану 14-ю медаль Универсиады-2023

    5 Августа 2023, 10:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Чэнду (Китай) продолжается летняя Универсиада-2023, участие в которой принимают и казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Мужская сборная по таэквондо в составе Абдурахмона Марипова, Бейбарыса Каблана, Бексултана Мусахана и Шамсата Дуйсенова стала обладателем «бронзы» в командных соревнованиях.

    Таэквондисты из Казахстана дошли до полуфинала, где уступили будущим серебряным призерам из Ирана, тем самым оставшись с бронзовыми медалями.

    «Золото» выиграли южнокорейцы, а второй комплект бронзовых наград ушел Китаю.

    Таким образом, в копилке Казахстана на текущей Универсиаде уже 14 медалей: одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Универсиада
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