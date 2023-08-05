Таэквондисты принесли Казахстану 14-ю медаль Универсиады-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Чэнду (Китай) продолжается летняя Универсиада-2023, участие в которой принимают и казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Мужская сборная по таэквондо в составе Абдурахмона Марипова, Бейбарыса Каблана, Бексултана Мусахана и Шамсата Дуйсенова стала обладателем «бронзы» в командных соревнованиях.

Таэквондисты из Казахстана дошли до полуфинала, где уступили будущим серебряным призерам из Ирана, тем самым оставшись с бронзовыми медалями.

«Золото» выиграли южнокорейцы, а второй комплект бронзовых наград ушел Китаю.

Таким образом, в копилке Казахстана на текущей Универсиаде уже 14 медалей: одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых.