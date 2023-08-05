Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Таэквондисты принесли Казахстану 14-ю медаль Универсиады-2023

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Августа 2023, 10:30
Таэквондисты принесли Казахстану 14-ю медаль Универсиады-2023 Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Чэнду (Китай) продолжается летняя Универсиада-2023, участие в которой принимают и казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Мужская сборная по таэквондо в составе Абдурахмона Марипова, Бейбарыса Каблана, Бексултана Мусахана и Шамсата Дуйсенова стала обладателем «бронзы» в командных соревнованиях.

Таэквондисты из Казахстана дошли до полуфинала, где уступили будущим серебряным призерам из Ирана, тем самым оставшись с бронзовыми медалями.

«Золото» выиграли южнокорейцы, а второй комплект бронзовых наград ушел Китаю.

Таким образом, в копилке Казахстана на текущей Универсиаде уже 14 медалей: одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых.
Спорт   Универсиада  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно