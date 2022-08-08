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    • Таеквондисты Казахстана завершили юниорский ЧМ с шестью медалями

    8 Августа 2022 13:50

    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В столице Болгарии состоялся заключительный день чемпионата мира по таеквондо среди юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    По информации пресс-службы федерации, в течение шести дней за медали боролись 811 спортсменов из 90 стран.

    Казахстанцы завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали. Среди отечественных таеквондистов отличились Айдана Сундетбай (до 46 кг) и Тамерлан Тлеулес (до 51 кг), которые стали серебряными призерами. Асет Изгалиев (до 48 кг), Жавохирхон Исламов (до 55 кг), Алибек Шайкенов (до 59 кг) и Батырхан Тлеугали (до 59 кг) стали третьими.



    Фото: olympic.kz
    #Спорт
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