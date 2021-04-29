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    Таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам Кыргызстана - погранслужба КНБ КР

    29 Апреля 2021, 19:27

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В местности «Головной» Баткенского района Баткенской области ситуация остается напряженной. Ранее автодорога Исфара-Ворух была перекрыта гражданами Кыргызстана. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    С 14:05 началась перестрелка в местности «Головной» между войсковыми подразделениями Сторон. В ходе перестрелки получили ранения гражданские лица и военнослужащие Кыргызской Республики.

    Далее около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также на пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.

    В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения «Бору» ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Республики Таджикистан.

    По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.

    В свою очередь, пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщает, что 29 апреля 2021 года в 13 часов 05 минут на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.

    «Этот инцидент произошёл в свете нарушения кыргызской стороной ранее достигнутых двусторонних соглашений с Республикой Таджикистан, где соседней страной осуществляются попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта «Головной». Согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года, этот объект всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан», - говорится в сообщении пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан.

    По информации пресс-службы Баткенской областной администрации, число эвакуированных из зоны конфликта в Баткенской области кыргызстанцев составило 848 человек.

    Уточняется, что из них 498 эвакуированы в город Баткен, 350 – в Лейлекский район. Эвакуированные жители обеспечены едой и необходимыми предметами.

    Ситуация на границе остается обостренной, перестрелка продолжается.

    Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

    По данным Минздрава КР на данный момент пострадали 17 человек, один скончался.

    Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Таджикистан Кыргызстан
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