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    Таджикистанская компания поставит в Астану 1200 тонн лука

    12 Апреля 2023, 12:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Таджикистанская компания поставит в Астану 1200 тонн лука уже этим летом. Об этом сообщил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кроме того, новыми подходами подразумевается закуп импортных овощей. Так, по итогам поездки в Таджикистан между СПК «Астана» и компанией «Таджикагропром» подписан договор на поставку 1200 тонн лука. Первая поставка планируется в мае и в июне по 500 тонн, в июле – 200 тонн», - сказал на брифинге в РСК Максат Жанабаев.

    Замглавы управления по инвестициям и развитию предпринимательства также добавил, что в целях налаживания производства и обеспечения внутренней потребности города сахаром посредством форвардного механизма заключен договор с Меркенским сахарным заводом на поставку 3,5 тысяч тонн сахара на 2023 год.

    Ранее заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев ответил, возможно ли снижение цены на хлеб в связи со снижением стоимости зерна.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Экономика Таджикистан
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