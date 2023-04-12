Таджикистанская компания поставит в Астану 1200 тонн лука

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Таджикистанская компания поставит в Астану 1200 тонн лука уже этим летом. Об этом сообщил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме того, новыми подходами подразумевается закуп импортных овощей. Так, по итогам поездки в Таджикистан между СПК «Астана» и компанией «Таджикагропром» подписан договор на поставку 1200 тонн лука. Первая поставка планируется в мае и в июне по 500 тонн, в июле – 200 тонн», - сказал на брифинге в РСК Максат Жанабаев.

Замглавы управления по инвестициям и развитию предпринимательства также добавил, что в целях налаживания производства и обеспечения внутренней потребности города сахаром посредством форвардного механизма заключен договор с Меркенским сахарным заводом на поставку 3,5 тысяч тонн сахара на 2023 год.

Ранее заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев ответил, возможно ли снижение цены на хлеб в связи со снижением стоимости зерна.



