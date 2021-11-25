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    Таджикистан получит военно-техническую помощь от Казахстана

    25 Ноября 2021, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил заместитель министра обороны РК Руслан Шпекбаев, представляя документ на пленарном заседании палаты, целью Соглашения является оказание Правительством Республики Казахстан безвозмездной военно-технической помощи Правительству Республики Таджикистан в виде передачи военного имущества: патронов к стрелковому оружию, боеприпасов к зенитной и минометной артиллерии.

    В заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности отмечено, что в соответствии со статьей 3 Соглашения Правительство Республики Казахстан обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества железнодорожным транспортом с нашей территории до города Душанбе Республики Таджикистан.

    В свою очередь таджикистанская Сторона берет на себя расходы и несет ответственность за оформление таможенных процедур в своей стране, а также обязуется не передавать полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне.

    Ожидаемым результатом ратификации Соглашения станет дальнейшее развитие установившихся дружеских взаимоотношений и сотрудничества в военной области между нашими государствами.

    Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по данному законопроекту не имеют.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Армия Таджикистан
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