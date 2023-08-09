Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Таджикистан планирует открыть торговые дома в Казахстане

    9 Августа 2023, 09:11

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Таджикистан стремится расширить свои экспортные возможности в России, Турции, Казахстане и Саудовской Аравии через открытие торговых домов, в которых будут представлены образцы продукции от местных предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

    «В настоящее время мы активно работаем над созданием торговых домов Таджикистана в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Саудовской Аравии, Казахстане и Турции. Эта инициатива находится в процессе разработки», - заявил директор агентства по экспорту республики Бахриддин Сироджиддинзода.

    Такие торговые дома будут предоставлять возможность ознакомиться с образцами продукции, производимой на таджикских предприятиях, а также получить контактные данные для связи с производителями и возможности для размещения заказов.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Таджикистан Международные отношения Торговля
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Таджикистана посетит Казахстан с рабочим визитом
    Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил почти $2,5 млрд
    ЕЭК установила квоты на ввоз отдельных видов мяса и молочной сыворотки в ЕАЭС в 2024 году
    В Актау планируют открыть консульское представительство России
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области