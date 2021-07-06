Таджикистан мобилизует 20 тысяч военных из резерва для укрепления границы с Афганистаном

ДУШАНБЕ. ХОВАР-КАЗИНФОРМ - В Таджикистане дополнительно мобилизуют 20 тысяч военнослужащих из резерва для укрепления границы с Афганистаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Поручение дано Президентом Таджикистана министру обороны на состоявшемся 5 июля заседании Совета безопасности страны.

«В связи с обострением ситуации на границе Исламской Республики Афганистан с Республикой Таджикистан на заседании членами Совета безопасности был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности в приграничных районах и принятия мер по усилению охраны государственной границы. Принимая во внимание обострение политической ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, Эмомали Рахмон поручил членам Совета безопасности Республики Таджикистан, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на границе Таджикистана и Афганистана», - пишет Ховар.

Было поручено с целью защиты государственной границы усилить потенциал охраны границы и направить дополнительные войска в требуемые районы.

В завершение заседания Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны Республики Таджикистан мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном.

Ранее Ховар сообщал, что в ночь с 4 по 5 июля боевики движения «Талибан» взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан ИРА, имеющие общую границу на данном направлении с Республикой Таджикистан протяжённостью 910 километров.

В ходе вооружённых боестолкновений с талибами 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана, в целях сохранения жизней личного состава, отступили через приграничные участки Шохон Ш. Шохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем г. Хорог (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района на территорию Республики Таджикистан.