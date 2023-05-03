Таджикистан дает МСБ хорошие возможности для заработка – Серик Жумангарин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Таджикистан открывает большие возможности с минимальными рисками для представителей малого и среднего бизнеса Казахстана. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На текущий момент, по его данным, в Казахстане функционирует 418 совместных с Таджикистаном предприятий, из которых 416 являются малыми.

«То есть это в первую очередь развитие малого бизнеса. На самом деле ниш достаточно много. Таджикистан дает хорошую нишевую возможность для малого бизнеса. Сейчас межсезонье, и нам не хватает плодоовощной продукции, а в Таджикистане уже пошел урожай. Бизнес мог бы эту нишу занять. С точки зрения ведения бизнеса ни в Таджикистане, ни в Казахстане рисков нет, абсолютно никаких. Устоявшееся законодательство, в том числе инвестиционная защита. Платежи между странами идут достаточно свободно. Поэтому есть огромные возможности для того, чтобы работать», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах казахстанско-таджикского бизнес-форума в Астане.

По его словам, Таджикистан – это также огромный рынок для сбыта казахстанской продукции. Прежде всего, речь идет об аграрной продукции. В этом году лидеры – это пшеница, ячмень, подсолнечное масло. Вице-премьер подчеркнул, что благодаря поддержке отечественных производителей подсолнечного масла, экспорт только на Таджикистан вырос более, чем на 20 млн долларов.

«Есть взаимная возможность поставлять доступную продукцию. Это не алюминий, не золото, не серебро, не медь. Для того, чтобы этой продукцией заниматься, достаточно быть малым предприятием. Нет никакой необходимости получать сложные лицензии. В этом плане Таджикистан и в целом страны Центральной Азии открывают огромные возможности для казахстанских малых и средних бизнесменов. Хорошие цены, чтобы зарабатывать», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что экспорт из Казахстана в Таджикистан за первый квартал 2023 года вырос на 21,74%.



