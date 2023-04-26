Табунщик осужден на 7 лет лишения свободы за скотокрадство в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На семь лет лишения свободы осужден табунщик из Жаркаинского района Акмолинской области. Суровое наказание связано с тем, что ранее мужчина уже был осужден за кражу скота, передает корреспондент МИА«Казинформ».

Как сообщили в Жаркаинском районном суде Акмолинской области, пасущихся в степи без присмотра 15 лошадей с 12 жеребятами похитил табунщик одного из крестьянских хозяйств (п.2 ч.4 ст.188-1 УК РК). Ущерб потерпевшему был оценен на сумму более 10 млн тенге.

«Приговором суда осужденному назначено 7 лет лишения свободы. При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие ответственность и наказание - такие, как признание вины, явку с повинной и чистосердечное раскаяние, частичное возмещение ущерба потерпевшему, наличие у подсудимого троих несовершеннолетних детей. При этом в суде потерпевший отказался от непогашенной части гражданского иска. Суровое наказание по данному делу связано с тем, что мужчина ранее приговором другого суда от 15 февраля 2023 года за хищение 40 голов лошадей в группе с иными лицами осужден к 7 годам лишения свободы. Поэтому суд по настоящему делу присоединил наказание 6 лет к ранее назначенному сроку в 7 лет путем поглощения», - пояснили в ведомстве.

Приговор суда не вступил в законную силу.



