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      Жамбылская область

    Табун лошадей похитил житель Жамбылской области

    21 Сентября 2022, 01:20

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области сотрудники Шуского районного отдела полиции раскрыли преступление, совершенное в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейские установили и задержали 52-летнего жителя Таласского района, который в ночь на 15 декабря прошлого 2021 года угнал 25 голов лошадей на общую сумму 11 млн 550 тыс. тенге», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Мужчина угнал лошадей с пастбищ, прилегающих к селу Алга Шуского района. Владельцы скота сообщили о краже в полицию только через полтора месяца.

    «По данному факту проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 188-1 (скотокрадство, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Казахстан, - отметил заместитель начальника департамента полиции Нуржан Рахметуллаев. - Подозреваемый полностью признал свою вину и заключен под стражу. В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим преступлениям».

    Н. Рахметуллаев обратился к жителям региона с просьбой своевременно информировать правоохранительные органы о правонарушениях.

    «Важно раскрывать преступления по горячим следам. Своевременное заявление о совершившемся преступлении позволит сотрудникам полиции оперативно установить и задержать подозреваемых», - подчеркнул заместитель начальника департамента полиции.

    Стражи порядка обращаются к населению с убедительной просьбой усилить контроль над сохранностью скота, находящегося в личных подсобных хозяйствах, и призывают граждан проявлять бдительность, не оставлять домашний скот на пастбищах без присмотра, а также не доверять его выпас малознакомым людям. Если стали жертвой или свидетелем скотокрадства, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».

    Автор:

    Галина Скрипник

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