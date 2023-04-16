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    Табун лошадей едва не погиб в Акмолинской области

    16 Апреля 2023, 17:51

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 100 лошадей спасли сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    15 апреля спасателям поступило сообщение о том, что на реке Есиль, в районе с.Бастау паслись лошади, которые находились на заливных лугах в воде и позже не смогли самостоятельно выбраться.

    Как выяснилось, в связи с ухудшением погодных условии, а именно из-за снежного бурана пастухи потеряли лошадей.

    К месту происшествия совместно с местными исполнительными органами незамедлительно были направлены спасатели и техника.

    Спасатели сквозь лёд пробили ход лодкой и проводили лошадей до безопасного места, тем самым спасли от замерзания и утопления около 100 лошадей. В начале животные испуганно реагировали на спасателей, прибывших на помощь, позже начали проходить по пробитому по льду дорожке, таким образом табун добрался до суши.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Происшествия ДЧС
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