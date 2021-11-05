Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Табак для кальяна под видом повидла пытались провезти из Турции и Узбекистана в РК

    5 Ноября 2021, 17:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу пресечено два факта незаконного ввоза табака для кальяна без таможенного декларирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Агентства.

    «Первый факт выявлен в Туркестанской области. Груженные табаком для кальяна транспортные средства следовали из Узбекистана в Казахстан через таможенный пост «Капланбек». В целях беспрепятственного пересечения границы ЕАЭС автомашины были задокументированы как пустые транспортные средства без товаров.

    При этом, в автомашинах находился контрабандный груз, который ввозился без таможенного контроля и декларирования», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

    Организатору преступной схемы К. Бурханову назначен штраф в размере 555 тысяч тенге, а также взыскано 255 миллионов тенге за ранее незаконно перемещенные товары.

    Во втором случае гражданин РФ Кафаров Илхам Мисир Оглы пытался осуществить ввоз табака для кальяна из Турции под видом «повидла».

    Он приговорен к штрафу на сумму 4,1 миллионов тенге.

    Изъятый табак по двум фактам на общую сумму свыше 133 миллиона тенге уничтожен.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Борьба с преступностью Пограничники Узбекистан Турция Регионы Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Мужчину в Жамбылской области оштрафовали за распитие алкоголя в поезде
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров