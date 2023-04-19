Сжиженный газ может подорожать в Казахстане - глава Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В кулуарах после совещания по вопросам социально-экономического развития страны министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал вопрос журналистов о том, что станет с ценами на сжиженный газ, ожидать ли роста цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра энергетики, уже сейчас видим тренд, связанный с масштабным переоборудованием машин, перехода с бензина и дизеля на использование сжиженного нефтяного газа.

«Причем его производство в Казахстане существенно ограничено. Вы знаете, мы перекрываем рынок за счет ежегодных обращений к компании ТШО и перенаправления с экспортных потоков на внутренний рынок. То есть, этот объем растет. Если был небольшой объем, то теперь мы говорим о достаточно существенных объемах: десятках тысяч тонн только для покрытия внутреннего дефицита. Проблема та же самая, мы о ней постоянно говорим, проблема цены. То есть, при себестоимости больше 70 тенге сейчас отпускная цена 50 тенге. Заведомо компании работают в убыток. Для сравнения: цены в России в два раза выше - порядка 120 тенге, в Таджикистане - 177 тенге. Там реально рыночная (цена – прим.ред.,)», - пояснил Алмасадам Саткалиев.

Как объяснил министр энергетики, исходя из мировой практики, чтобы стимулировать сжиженный газ как автомобильное топливо, страны, у которых есть избыток производства этого газа, применяют коэффициент 70% от цены бензина.

«Тогда это является разумным экономическим механизмом. У нас разрыв существенный и автолюбители, которые сейчас переводят автомобили, должны понимать, что цены скорее всего вырастут, очень много экономических факторов, связанных и с дефицитом газа, необходимости импорта в будущем более дорогого или поставки на внутренний рынок по экспортным ценам газа», - прокомментировал министр энергетики.

Алмасадам Саткалиев добавил, что сейчас цена разнится по регионам.

«Понятно, первый рост будет незначительный, думаю 5-10 тенге не больше, исходя из социальной ситуации… Я говорил о себестоимости, которая больше 70 тенге, ну и какая-то норма доходности должны быть регулируемая. Мы не говорим о международной рыночной доходности, когда 15% считается нормальной. Мы говорим, что для регулируемого сектора хотя бы 5% доходности должно быть свыше себестоимости, чтобы обеспечивать инвестиции и какую-то доходность акционеров», - добавил Алмасадам Саткалиев.



