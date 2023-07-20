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    Сырым Шарипханов озвучил дальнейшие перспективы МЧС

    20 Июля 2023, 12:51

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Выступая на встрече с населением области Абай, министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов озвучил дальнейшие перспективы МЧС. В первую очередь, это материально-техническое укрепление подразделений Министерства до 95%, а также природоохранных и лесных учреждений до 100%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    По области осуществляют защиту 23 подразделения Министерства, на вооружении которых имеются порядка 195 единиц техники основного, специального, вспомогательного назначения. В настоящее время оснащенность техникой составляет 89,2%, потребность – 18%.

    «В рамках развития города Семей до 2025 года предусмотрено строительство пожарного депо, дооснащение системы оповещения за счет местного бюджета»,- проинформировал Сырым Шарипханов.

    Также он остановился на вопросах улучшения социального пакета сотрудникам гражданской защиты, жилищных, льготных и подъемных выплатах, надбавках и доплатах, суточных пайках при осуществлении дежурства, а также кадрового ресурса и повышении уровня их профессионализма.

    Сырым Шарипханов также проанонсировал открытие двух пожарных постов в Бескарагайском районе В области планируется открытие двух пожарных постов в Бескарагайском районе. До 2025 года в регионе запланировано создание еще 14 таких постов. Дополнительно, в населенных пунктах, где отсутствуют пожарные подразделения, в альтернативном порядке функционируют свыше 150-ти добровольных формирований и более 50-ти пожарных постов, которые оснащены необходимой техникой и средствами тушения пожаров.

    «В этом году по республике оборудовано порядка 30,5 тысяч домов датчиками природного газа, угарного газа и дымовых. Их сработка позволила предотвратить гибель 27 человек в Астане, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской областях», - добавил министр.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    МЧС Абайская область Семей
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