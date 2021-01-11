Сырым Иткулов: Главное преимущество этих выборов - активизация региональных политических процессов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы подтвердили свой выбор в пользу благих перемен и дали понять, что они сполна обязаны реализовать свое конституционное право, которое принадлежит только им. Такое мнение выразил на своем Telegram-канале медиаменеджер Сырым Иткулов, передает МИА «Казинформ».

По его словам, данные экзит пула отражают такую картину, что и другие партии смогли повлиять своей предвыборной активностью на установившийся расклад электоральных предпочтений казахстанцев.

«Результаты неожиданные, и они говорят о том, что электоральные процессы в стране медленно, но верно идут в развивающемся направлении», - отмечает С.Иткулов. Партии, которые не преодолеют семипроцентный барьер, по его мнению, должны упрочить свои позиции в регионах и принимать активное участие в формировании региональной повестки.

«По крайней мере, по тому, как я наблюдал за активной деятельностью той же партии «Адал», мы понимаем, что главное преимущество этих выборов – укрепление позиций новых лиц в регионах и активизация региональных политических процессов», - отмечает С.Иткулов .