Сырья достаточно - Минсельхоз о причинах ухода McDonald`s с казахстанского рынка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК сделало заявление касательно закрытия сети ресторанов McDonald`s на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Сеть ресторанов McDonald`s обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald`s из России возникла проблема с поставками сырья.

Представители McDonald`s были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию. Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определенное время.

«До перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald`s Правительство Казахстана было готово, и готово сейчас оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны», - сообщили в МСХ РК.

Заинтересованными госорганами был проведен ряд совещаний по этому вопросу.

В это время казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald`s, и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако, в связи с закрытием McDonald`s запланированный аудит не состоялся.

«Нужно отметить, чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для компании McDonald`s необходимо пройти сертификацию, предполагающую собой жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства: от кормов животных до упаковки. При этом гарантии, что компания выберет того или иного поставщика – нет», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Также сообщаем, что Казахстан в полной мере обеспечивает внутренний рынок практически по всем видам мяса. По последним данным в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса, объемы выросли в среднем на 0,4 % по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост показало производство конины – на 4,3 %, а также мяса птицы на 3,1 %», - сообщили в МСХ РК.

Привлечение инвестиций в АПК является одной из приоритетных задач страны. На сегодняшний день в сельскохозяйственной отрасли реализуются и находятся на стадии проработки 38 проектов с участием иностранных инвесторов общей стоимостью 3,6 млрд долларов, в том числе в животноводческой сфере: производство и переработка мяса, в растениеводстве: интенсивные сады, модульные тепличные комплексы, производство томатной пасты и так далее.

Кроме того в Казахстане имеются успешные инвестиционные кейсы, такие как компания «Kazbeef», которая наладила полный производственный цикл от выпуска кормов и выращивания молодняка высокопродуктивного КРС до переработки мяса. ТОО «Beef Export Group» в 2021 году реализовало проект в Костанайской области по строительству мясоперерабатывающего комбината мощностью 1500 голов КРС в сутки с участием российских капиталовложений. В Туркестанской области реализован проект ТОО «Каркын-2030» по производству колбасных изделий мощностью 9,1 тысяч тонн. ТОО «Прима Кус» – комплекс по производству мяса бройлера в Алматинской области. На 10 тысяч тонн расширена птицефабрика АО «Алель Агро» в Жамбылской области стоимостью 25,6 млрд тенге и многие другие.

Кроме того в сфере животноводства прорабатываются такие проекты, как строительство мясоперерабатывающего завода в ВКО совместно с компанией Cedar Meats стоимостью 12 млн долларов США, строительство мясоперерабатывающего завода в Жетысуской области с участием немецких капиталовложений компании Bauman, стоимость проекта – 29 млн долларов США, в Карагандинской области появится мегаферма по развитию отгонного овцеводства стоимостью 53 млн долларов, в Алматинской области в планах создать инновационный, экспортно-ориентированный животноводческий комплекс и другие.



