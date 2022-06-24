Сыну бывшего вице-премьера Дагестана дали 13 лет тюрьмы за убийство Томирис Байсафы

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Сын бывшего вице-премьера Дагестана Муртузали Меджидов признан виновным в умышленном убийстве казахстанской студентки Томирис Байсафы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Присяжные посчитали доказанным факт вины М.Меджидова и единогласно признали его виновным в гибели Томирис Байсафы.

Как сообщила корреспонденту мама студентки, судья Измайловского суда Москвы Алена Лысенко огласила приговор, согласно которому М. Меджидов признан виновным в умышленном убийстве казахстанской студентки и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

С января этого года Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу принял уголовное дело по обвинению М.Меджидова по ст. 105 части 1 УК РФ «Убийство».

Как ранее сообщалось, в апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, однако спасти ее не удалось.