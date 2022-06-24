Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сыну бывшего вице-премьера Дагестана дали 13 лет тюрьмы за убийство Томирис Байсафы

    24 Июня 2022, 20:52

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Сын бывшего вице-премьера Дагестана Муртузали Меджидов признан виновным в умышленном убийстве казахстанской студентки Томирис Байсафы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Присяжные посчитали доказанным факт вины М.Меджидова и единогласно признали его виновным в гибели Томирис Байсафы.

    Как сообщила корреспонденту мама студентки, судья Измайловского суда Москвы Алена Лысенко огласила приговор, согласно которому М. Меджидов признан виновным в умышленном убийстве казахстанской студентки и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    С января этого года Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу принял уголовное дело по обвинению М.Меджидова по ст. 105 части 1 УК РФ «Убийство».

    Как ранее сообщалось, в апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, однако спасти ее не удалось.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Суды Судебный процесс Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта