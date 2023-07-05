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    Сына Даулета Турылханова арестовали на 15 суток

    5 Июля 2023, 13:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Алматы Нурасыл Болат привлечен к административной ответственности за неповиновение и неисполнение приказа начальника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Судом установлено, что 2 июля 2023 года военнослужащий войсковой части рядовой Б. после выхода с гауптвахты Алматинского гарнизона, в соответствии с приказом командира обязан был проследовать в свою воинскую часть. Однако, он открыто отказался исполнять данный приказ командира части, доведенный до него лейтенантом А., и уехал в неизвестном направлении на автомобиле, прибывшем к зданию управления военной полиции», - сообщили в суде.

    На судебном заседании Б. подтвердил факты, изложенные в материалах дела.

    «Постановлением суда рядовой Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП, с наложением административного взыскания в виде административного ареста на 15 суток. Постановление суда не вступило в законную силу», - говорится в сообщении суда.

    Ранее юрист Анна Чернова сообщила о том, что сын Даулета Турлыханова Нурасыл Болат сбежал из воинской части, где ему была избрана мера пресечения - нахождение под наблюдением начальника части. В Министерстве обороны позже прокомментировали данный инцидент.

    4 июля сообщалось, что сбежавший из воинской части сын Даулета Турлыханова доставлен к месту прохождения службы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Вооруженные силы
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