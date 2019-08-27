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    Сын Трампа прожил неделю в казахской юрте

    27 Августа 2019, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сын Президента США Дональд Трамп-младший путешествовал по Монголии и неделю провел в юрте. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ребята, я вернулся после того, как провел неделю в юрте с сыном Донни, исследуя Монголию. Мы преодолели много миль верхом на лошадях и 4WD (внедорожнике). Больше фотографий будут позже. Действительно, это одно из самых красивых мест, которые когда-либо видел, и люди здесь очень добрые. После такого удивительного опыта я на самом деле разочарован тем, что снова вернулся в Сеть», - поделился впечатлениями Дональд Трамп-младший.

    Позже он опубликовал несколько фотографий из своего путешествия. Так, по снимкам можно заметить, что юрта выполнена в казахском стиле.

    Как сообщает национальное информационное агентство Монголии «МОНЦАМЭ» , большую часть путешествия сын Дональда Трампа провел в районе Баян-Улгий. Здесь же он остановился в доме пастуха в селе Толбо Баян-Улгийского аймака. Как известно, большинство этнических казахов в Монголии проживает в этой местности.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    США Монголия
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