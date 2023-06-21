Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Сын Джо Байдена признал себя виновным по делу о неуплате налогов и хранении оружия

    21 Июня 2023, 08:58

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден достиг соглашения с Минюстом о признании вины по трем федеральным обвинениям, связанными с налогами и огнестрельным оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».

    Согласно заявлению суда, 53-летний сын президента, который долгое время страдал от пристрастия к крэк-кокаину и был в центре внимания расследований его зарубежных деловых операций, признает себя виновным в двух правонарушениях, связанных с неуплатой налогов в срок за 2017 и 2018 годы, и соглашается на условное освобождение.

    В судебном документе говорится, что Министерство юстиции предъявит Хантеру Байдену обвинения, но согласится не преследовать его в связи с покупкой им легкого огнестрельного оружия в 2018 году. Тогда Хантер Байден употреблял наркотики, хотя в документе о покупке оружия он утверждал обратное. По условиям сделки он должен не употреблять наркотические вещества в течение двух лет и согласиться никогда больше не владеть огнестрельным оружием.

    Соглашение заключалось в течение нескольких месяцев между адвокатами Хантера Байдена и Дэвидом Вайсом, главным прокурором США в восточном штате Делавэр.

    Соглашение еще должно быть утверждено федеральным судьей. Ожидается, что Хантер Байден вскоре предстанет перед федеральным судом в штате Делавэр, где формально живет семья Байденов, и признает свою вину по делу о налоговых правонарушениях. Если в последнюю минуту не возникнет никаких осложнений, он вряд ли будет приговорен к тюремному заключению.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за пыльной бури госпитализированы свыше тысячи человек в Иране
    Казахстан - ключевой игрок в обеспечении региональной безопасности - Генсек ОБСЕ Хельга Шмид
    Участников религиозной процессии убило током в Индии
    Саммит Евросоюза пройдет в Брюсселе
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT