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    • Сыгравшая роль царицы Томирис актриса примет участие в конкурсе красоты

    1 Августа 2022 02:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Актриса Альмира Турсын, сыгравшая роль легендарной царицы массагетов в историческом фильме «Томирис», примет участие в международном конкурсе красоты «Mrs Globe Kazakhstan». Об этом Альмира Турсын сообщила в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Я стала участницей международного конкурса красоты «Mrs Globe Kazakhstan» @mrsglobe.kz . Международный проект «Mrs. Globe» @mrsglobeofficial вот уже 25 лет проводит ежегодный конкурс зрелой и осознанной красоты для девушек 25-45 лет из более чем 80 стран мира. И теперь этот конкурс впервые пройдет в Казахстане. Победительница получит драгоценную корону и возможность представить страну в международном финале», - поделилась актриса.

    Концепция конкурса, по ее словам, не только про внешнюю красоту, а больше про внутреннюю. В программе: подготовка, тренинги, мастер-классы, социальные и благотворительные проекты, нетворкинг. Финал «Mrs. Globe Kazakhstan» состоится в октябре в городе Алматы.

    Напомним, премьера фильма «Томирис» режиссера Акана Сатаева, снятого киностудией «Казахфильм» совместно с компанией Sataifilm, состоялась в сентябре 2019 года. На главную роль пробовалось 20 тыс. девушек - рекорд для отечественных картин, но воплотила на экране царицу кочевых племен Альмира Турсын - психолог и коуч-тренер по личностному росту. В ноябре 2021 года стало известно о том, что Казахстан и Турция намерены снять совместный исторический сериал на основе казахстанского фильма «Томирис». Реализацией проекта займется ведущий телеканал Турции – телерадиокорпорация TRT.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    #Алматы #Культура
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