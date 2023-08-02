Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    Свыше12 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа выделено для Актюбинской области на август

    2 Августа 2023, 18:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Министерством энергетики РК для Актюбинской области на август месяц текущего года предусмотрен сжиженный нефтяной газ в объеме 12 394 тонны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    С 1 августа до настоящего времени с трех заводов-производителей для нужд региона отгружено 463 тонны сжиженного нефтяного газа. Кроме того, на заводе АО «СНПС-Актобемунайгаз» на данный момент сформирован состав из 31 вагона-цистерны с общим объемом 1 116 тонн сжиженного нефтяного газа, который готов к отправлению для реализации товара автогазозаправочным станциям области.Согласно информации заводов-производителей, отгрузка СНГ ведется по утвержденным графикам. Данный вопрос находится на контроле руководства области.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Энергетика Актюбинская область Нефть Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девушка выпала из окна многоэтажного дома в Актобе
    Предельные розничные цены сжиженного газа в Павлодарской области назвали в Минэнерго
    Павлодарская область занимает первое место в стране по выработке электроэнергии
    Как идет ремонт на электростанциях Павлодарской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области