Свыше восьмисот новобранцев будут служить в элитных войсках

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Торжественные мероприятия по принесению клятвы на верность Родине молодым пополнением десантников состоялись в Алматы, Конаеве и Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Со знаменательным событием юношей прибыли поздравить командование Десантно-штурмовыми войсками, представители местных исполнительных органов, ветераны Вооруженных сил, боевых действий, родные и близкие солдат.

– Вам выпала огромная честь – служить в элитных войсках. Отличительные атрибуты Десантно-штурмовых войск – голубой берет и тельняшка. Они символизируют особую доблесть. Совсем скоро вы познакомитесь с небом, начнете прыгать с парашютом, осваивать военно-учетные специальности. Уверен, что вы с честью исполните воинский долг, и ваши близкие будут гордиться вами, – сказал, напутствуя солдат, первый заместитель командующего войсками полковник Бауыржан Артыков.

С присущей десантникам выправкой, уверенностью в голосе перед лицом товарищей молодые воины произносили священные слова присяги.

– Сегодня у нас очень важный день – принятие присяги. До этого момента мы усиленно занимались, изучали оружие, уставы, проходили строевую подготовку. Горд тем, что попал в этот род войск. Знаю, впереди еще много испытаний, морально я к ним готов, постараюсь оправдать доверие командиров, – по-военному отчеканил рядовой Дмитрий Ниязбай, призванный из Астаны.

Своими чувствами поделились родители, которые отметили, как за короткое время возмужали и изменились их сыновья.

– Пройти армейскую школу необходимо каждому мужчине. Служба в армии – надежный старт во взрослую, самостоятельную жизнь. Здесь ребята получат хорошую закалку, познают цену боевого товарищества. Пусть все в их жизни сложится наилучшим образом, – высказал пожелание дядя солдата Сырыма Кайратбекулы Ербол Игисинов.

Мероприятие завершилось показательными выступлениями.

В рамках дня открытых дверей командиры организовали экскурсии по воинским частям, где родители осмотрели казармы, учебные классы, столовые и спортивные залы. Были получены ответы на все вопросы, касающиеся предстоящей службы их сыновей.



