Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Свыше восьмисот новобранцев будут служить в элитных войсках

    14 Ноября 2022, 00:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Торжественные мероприятия по принесению клятвы на верность Родине молодым пополнением десантников состоялись в Алматы, Конаеве и Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Со знаменательным событием юношей прибыли поздравить командование Десантно-штурмовыми войсками, представители местных исполнительных органов, ветераны Вооруженных сил, боевых действий, родные и близкие солдат.

    – Вам выпала огромная честь – служить в элитных войсках. Отличительные атрибуты Десантно-штурмовых войск – голубой берет и тельняшка. Они символизируют особую доблесть. Совсем скоро вы познакомитесь с небом, начнете прыгать с парашютом, осваивать военно-учетные специальности. Уверен, что вы с честью исполните воинский долг, и ваши близкие будут гордиться вами, – сказал, напутствуя солдат, первый заместитель командующего войсками полковник Бауыржан Артыков.

    С присущей десантникам выправкой, уверенностью в голосе перед лицом товарищей молодые воины произносили священные слова присяги.

    – Сегодня у нас очень важный день – принятие присяги. До этого момента мы усиленно занимались, изучали оружие, уставы, проходили строевую подготовку. Горд тем, что попал в этот род войск. Знаю, впереди еще много испытаний, морально я к ним готов, постараюсь оправдать доверие командиров, – по-военному отчеканил рядовой Дмитрий Ниязбай, призванный из Астаны.

    Своими чувствами поделились родители, которые отметили, как за короткое время возмужали и изменились их сыновья.

    – Пройти армейскую школу необходимо каждому мужчине. Служба в армии – надежный старт во взрослую, самостоятельную жизнь. Здесь ребята получат хорошую закалку, познают цену боевого товарищества. Пусть все в их жизни сложится наилучшим образом, – высказал пожелание дядя солдата Сырыма Кайратбекулы Ербол Игисинов.

    Мероприятие завершилось показательными выступлениями.

    В рамках дня открытых дверей командиры организовали экскурсии по воинским частям, где родители осмотрели казармы, учебные классы, столовые и спортивные залы. Были получены ответы на все вопросы, касающиеся предстоящей службы их сыновей.
    Армия Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вооруженного грабителя задержали гвардейцы в Атырау
    Мы не хотим подводить наших земляков - жамбылские срочники о службе
    Перспективы военного сотрудничества обсудили Казахстан и Турция
    Министр обороны прокомментировал информацию о проигранных чиновниками в казино миллионах
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    5 Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Новости партнеров