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    Свыше восьми тысяч шымкентцев за сутки привились от коронавируса

    14 Июля 2021, 15:21

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте за прошлые сутки вакцину получили 8473 человека. Первым компонентом привился 4731 человек, вторым компонентом – 3742 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В городском акимате проинформировали о том, что с начала кампании по вакцинации в мегаполисе привились 325 354 человека. Из них 198 008 человек привились двумя компонентами.

    Также 13 июля в регионе зафиксировано 342 случая заболевания коронавирусом. 254 из них – с симптомами, 88 бессимптомных больных.

    78 человек получают лечение в инфекционном стационаре, 264 пациента находятся под домашним наблюдением.

    В городе проверили 303 объекта, в 23 из них выявлено нарушение карантинного режима.

    В отношении объектов, не соблюдавших карантинные требования, заполнены административные протокола.

    Специалисты предупреждают жителей о сложной эпидемиологической ситуации в регионе и просят соблюдать масочный режим в общественных местах. Медики призывают горожан прививаться.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК Вакцинация
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