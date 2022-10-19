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    Свыше тысячи водителей автобусов не хватает в Астане

    19 Октября 2022, 18:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане на общественном транспорте работают 1511 водителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании City Transportation Systems.

    Кроме того, на сегодняшний день в столице дефицит водителей составляет 1012 человек.

    По вопросам трудоустройства водителем общественного транспорта граждане могут обратиться в автобусные парки города № 1, 3, 4, 5, 7, ТОО «Жорға МТ». Контактные телефоны автобусных парков указаны на странице в Instagram.

    Требования к водителям автобусов: водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «D» и «DЕ»; возраст не менее 25 лет; общий стаж работы – 5 лет; стаж работы на общественном транспорте (автобусе) – не менее 3-х лет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт
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