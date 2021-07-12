Свыше тысячи пьяных водителей выявили в ЗКО с начала года

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом полиции Западно-Казахстанской области на систематической основе проводятся рейдовые и оперативно-профилактические мероприятия по обеспечению общественной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Ежедневно регистрируется порядка ста различных административных правонарушений. К примеру, за прошедшие выходные было зафиксировано 98 фактов по линии общественной безопасности. Особое внимание уделяется правонарушениям в сфере быта. С начала месяца за бытовое хулиганство и насилие по статье 73 КоАП РК привлечено 27 человек, с начала года – 1103. Как показывает практика, большинство уголовных преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. За распитие спиртных напитков в общественных местах по статье 440 КоАП РК с начала текущего года привлечено 4761 лицо, с начала месяца – 79, за сутки – 12 человек. В центр временной адаптации доставлено с начала года 4477 лиц, с начала месяца – 336, за сутки – 37 человек. За мелкое хулиганство по статье 343 КоАП с начала текущего года по области к административной ответственности привлечено 3690 лиц, с начала месяца – 39, за сутки – 3 лиц», – сообщил начальник областного департамента полиции Махсудхан Аблазимов.

С начала года за вождение в нетрезвом виде по статье 608 КоАП РК к ответственности привлечено 1009 лиц, с начала месяца – 48, за сутки – 2. Также сотрудниками городского и областного батальонов патрульной полиции выявлено 398 различных нарушений по линии дорожной безопасности.