Свыше тысячи обращений принято полицейскими через мобильное приложение «102»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С февраля текущего года с момента запуска мобильного приложения «102» свыше тысячи обращений принято операторами-полицейскими. Об этом рассказал начальник управления Центра оперативного управления столичного департамента полиции Кайрат Раушанов.

«В рамках реализации поручения Президента Республики Казахстан о создании концепции «Слышащего государства», с 1 февраля 2021 года на базе столичного Центра оперативного управления Департамента полиции начал функционировать проект «Омниканальность процесса приема сообщений граждан». Жители и гости города, помимо прямого канала экстренного вызова полиции «102», также могут обратиться в полицию через мобильное приложение «POLICЕ 102». Данная система позволяет любым удобным для гражданина способом (посредством звонка, аудио-, видео- обращения, с помощью текстового мессенджера) передать информацию о совершенном преступлении либо правонарушении оператору Центра оперативного управления прямо с места происшествия», - отметил начальник управления Центра оперативного управления Кайрат Раушанов.

По его словам, система позволяет оператору видеть геолокацию абонента, а также все происходящее непосредственно на месте.

Отметим, что мобильное приложение «POLICЕ 102» доступно для бесплатного скачивания в магазинах АР-store и Play Market.

Для этого гражданам необходимо зарегистрироваться в соответствии с личными данными и подтвердить их доступными способами, после чего имеется возможность осуществлять видео- и аудиозвонки оператору ЦОУ, а также подавать обращения, жалобы и заявления в полицию в текстовом формате с приложением фото- либо видеоматериалов.

Также с помощью данного мобильного приложения и интернет-портала граждане смогут самостоятельно найти ответы на многие интересующие их вопросы по линии деятельности полиции, что снизит нагрузку на операторов оперативных центров.

«Для незамедлительного приема и отработки данной категории обращений в Центре оперативного управления и дежурных частях Департамента полиции дополнительно созданы автоматизированные рабочие места. Всего с начала функционирования проекта операторами полиции принято 1109 ОМН-обращений, в том числе 132 видео-звонка и 977 текстовых сообщений. Сегодня органы внутренних дел максимально используют современные технологии в своей деятельности, а во главу угла по-прежнему ставится защита интересов граждан и снижение количества преступлений и правонарушений», - отметил Кайрат Раушанов.