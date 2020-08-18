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    Свыше тысячи казахстанцев подали заявки на праймериз Nur Otan в первый день

    18 Августа 2020, 14:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане вчера дали старт праймериз «Nur Otan». В первый день регистрации кандидатов свои заявки подали уже более 1000 человек. Из них 336 женщин, в том числе 20 многодетных матерей, 228 молодых людей до 35 лет, а также 8 граждан с особыми потребностями. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 322 человека, то 717 кандидатов – это самовыдвиженцы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый зампред партии Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

    По его словам, по поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева впервые праймериз проходит в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Это один из завершающих этапов инициированной Елбасы программы «перезагрузки» партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем».

    «Как отметил вчера в своем видеообращении Елбасы Нурсултан Назарбаев, именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц – профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения. Необходимые условия для открытых и подотчетных внутрипартийных выборов нами созданы. Главное – обеспечить прозрачность и честность, равные условия и конкурентность для всех участников.

    Лидер партии выразил уверенность, что в атмосфере доверия и взаимного уважения будут подняты волнующие граждан вопросы. Озвученные проблемы партия должна взять на контроль. Все решения необходимо увязать с возможностями бюджета для включения в предвыборные программы каждого района, города, области.

    Перед страной стоит вопрос восстановления экономического роста после пандемии, создания рабочих мест, оживления работы малого и среднего бизнеса. Также предстоит проанализировать проблему борьбы с пандемией и подготовиться на случай ее второй волны. Все это войдет в предвыборную программу партии и станет руководством к действиям нуротановцев на следующие 5 лет. Еще раз приглашаю всех партийцев и сторонников «Nur Otan» принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии!» - написал Бауыржан Байбек.

    Подать заявку для участия в праймериз можно онлайн через информационную систему «Праймериз» на сайте primaries.kz, либо лично в территориальных организационных комитетах. Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 28 августа включительно.

    Претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого ему нужно вступить в ряды «Nur Otan» до окончания срока регистрации участников праймериз

    Ключевая цель праймериз - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней.

    Так, выдвижение и регистрация кандидатов начнутся 17 августа и продлятся до 28 августа включительно. На подготовку к агитации кандидатам будет отведено 7 дней - с 31 августа по 6 сентября.

    С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация кандидатов, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября. Дебаты будут проходить посредством специальной информационной системы «Праймериз» с трансляцией на официальных аккаунтах партии.

    С 1 октября (00:00) и до 3 октября (14:00) планируется проведение электронного голосования через мобильное приложение и специальный веб-портал.

    В последний день голосования (3 октября) на базе первичных партийных организаций будут развернуты избирательные участки. В населенных пунктах, где нет Интернета, можно будет проголосовать по бумажным бюллетеням.

    Итоги праймериз с рейтингами кандидатов будут опубликованы 5 октября.

    По вопросам проведения праймериз, а также организационной и юридической поддержке кандидатов партией «Nur Otan» организована специальная горячая линия 8 (800) 080 4441.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нур Отан
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